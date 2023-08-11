Калининградцев приглашают на бесплатную экскурсию на велосипедах

В Калининграде в грядущую субботу, 12 августа, пройдет экскурсия «Парки нашего города». Как сообщает Дирекция ландшафтных парков Калининграда, старт велоэкскурсии 12 августа в 8.30 у въезда в лесопарк Теодора Кроне с проспекта Мира. Вторая остановка – вход в Центральный парк (ориентировочно в 8.50-9.00).

Далее в программе – парк на ул. Д. Донского, парк Победы, остров Канта.

Завершится экскурсия в Южном парке.

Длина маршрута – 10 км. Остановки на лекции будут от 5 до 10 минут. Все участники получат памятные подарки.

На мероприятие приглашаются все желающие на исправных велосипедах, знающие и соблюдающие ПДД.

Экскурсия бесплатная, но количество участников ограничено. Запись по электронной почте: nikitinns@mail.ru.