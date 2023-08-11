В Гурьевском районе пьяный мужчина угнал машину и устроил ДТП

В Гурьевском районе задержали мужчину, угнавшего «Mitsubishi». Инцидент произошел в ночь на 6 августа в пос. Малинники.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 44-летний мужчина, возвращаясь от девушки домой, стал дергать ручки автомобилей, встречавшихся ему на пути. Возле дома 64-летней местной жительницы он обнаружил незапертый автомобиль с ключами внутри. Сел и уехал.

Хозяйка оперативно обратилась к полицейским и те обнаружили автомобиль со следами повреждений в пос. Апрелевка.

«По отпечаткам пальцев и следам обуви полицейские смогли установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражи 44-летний односельчанин потерпевшей», - говорится в сообщении.

Злоумышленник был нетрезв и врезался в дерево. Бросив поврежденный автомобиль, он пешком вернулся домой, где его и обнаружили стражи порядка.