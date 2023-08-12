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НовостиПроисшествия12 августа 2023 7:02

Калининградец обчистил квартиру, хозяин которой отбывает срок заключения

Не все из ворованного добра незадачливому домушнику удалось вынести в целости
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Достоверно зная, что его знакомый в настоящее время чалится за решеткой, 31-летний житель Светлоргорска решил в отсутствие хозяина навестить его квартиру на улице Фруктовой. Отжал стеклопакет на балконе (благо, жилище находится на первом этаже), проник внутрь и заценил обстановку.

- Добычей вора стали стиральная машинка, люстра и посуда, - проинформировали в межрайонном отделе МВД России «Светлогорский», сотрудники угрозыска которого раскрыли данное преступление.

Ну, «стиралку» помог вынести тут же нашедшийся покупатель, уверенный, что имеет дело с законным владельцем бытовой техники. Люстру криворукий домушник умудрился раскокать по пути и бросил недалеко от дома. Посуда каким-то чудом уцелела и в дальнейшем стала вещдоком, когда по месту жительства подозреваемого нагрянули опера. Путь стиральной машины, как добавили в полиции, также удалось отследить и изъять ее у обескураженного приобретателя.

Арестованному светлогорцу грозит до 6 лет в «зоне». Хозяин обокраденной квартиры может выйти на свободу раньше…