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НовостиПолитика12 августа 2023 7:20

Под Калининградом прошли учения боевых пловцов

Водолазы отработали спуски на большие глубины и действия в условиях подводного боя
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Тренировка военных аквалангистов прошла по ранее утвержденному плану.

Тренировка военных аквалангистов прошла по ранее утвержденному плану.

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Свыше 20 военнослужащих отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы в рамках курса боевой подготовки выполнили водолазные спуски на глубины от 20 до 30 метров и провели тренировки по совершенствованию навыков ведения подводного боя.

- Были также отработаны элементы подводного ориентирования с использованием средств движения, проведен поиск возможных диверсионных средств, подводных тайников и схронов в районе базирования сил флота, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. - Кроме того, бойцы выполнили стрельбы из специальных подводных пистолетов СПП-1 и специальных подводных автоматов АПС.

В учениях были задействованы противодиверсионный катер многоцелевого назначения, быстроходные лодки и специальное оборудование для слежения за подводной обстановкой.