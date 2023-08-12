В Калининграде прошла акция по профилактике диабета

22 горожанам после обследования предложили обратиться к врачам. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В пятницу, 11 августа на площади Победы в Калининграде состоялась акция по предупреждению сахарного диабета, организованная региональным министерством здравоохранения вместе с Областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке городской больницы №4.

- Это уже второе с начала года мероприятие в рамках ежеквартального скрининга уровня глюкозы в крови, который проводится в Калининграде с конца 2018 года, - проинформировали в пресс-службе правительства области.

Для всех желающих было организовано измерение уровня глюкозы в крови, посещение консультаций дерматолога, врача по медицинской профилактике и эндокринолога.

В общей сложности в акции приняли участие 285 человек, у 22 из которых были выявлены повышенные показатели глюкозы. Всем им было предложено посетить поликлинику по месту прикрепления, начав с терапевта, для прохождения более углубленного обследования.