Антон Алиханов поздравил калининградцев с Днем физкультурника

В Калининградской области активно развиваются многие виды спорта. Например, регби. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Губернатор Калининградской области в соцсетях поздравил жителей региона с Днем физкультурника, который отмечается в России сегодня, 12 августа,

Напомнив о последних достижениях калининградских спортсменов, Антон Алиханов заверил, что правительство области продолжит строить спортивные объекты и развивать материально-техническую базу учреждений, чтобы все желающие могли приобщаться к активному образу жизни, заниматься физкультурой и спортом. Этой весной заработал спорткомплекс в Знаменске и обширная спортплощадка на стадионе «Балтика», прямо сейчас достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс в Правдинске, идет подготовка к возведению модульного ФОКа в Полесске, вскоре откроются три новые «умные» спортплощадки в Черняховске и поселке Домново,

«Общедоступных пространств для спорта за последние 5 лет открыто более сотни, а крупных комплексов для массового использования стало уже больше 20, - добавил губернатор. - Ведется бесплатный набор в государственные и муниципальные спортивные школы, проводятся мастер-классы, старты и праздники здорового образа жизни для всех желающих. Присоединяйтесь!»