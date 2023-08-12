В Калининграде кражу терьера раскрыли по горячим следам

- Хозяйка! Меня уводят! Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В отдел полиции по Центральному району Калининграда обратилась 37-летняя горожанка, которая сообщила, что у нее только что нагло украли собаку.

Привязанный у входа в магазин на улице Красной йоркширский терьер в ожидании отправившейся за покупками хозяйки не смог защитить себя от преступника. Точнее, как выяснилось после просмотра записи видеокамеры наблюдения, преступницы. А ранее не судимая 50-летняя жительница одного из соседних домов в свою очередь не смогла устоять перед обаянием собачки ценой в 5,5 тысячи рублей. И увела животное вместе с поводком к себе домой.

Преступление раскрыл участковый уполномоченный полиции. А органы дознания ОМВД завели на похитительницу уголовное дело о краже. Терьера вернули прежней владелице.