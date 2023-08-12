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НовостиПроисшествия12 августа 2023 9:02

В Калининграде кражу терьера раскрыли по горячим следам

На оставленную хозяйкой у входа в магазин собачку позарилась жительница соседнего дома
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
- Хозяйка! Меня уводят!

- Хозяйка! Меня уводят!

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В отдел полиции по Центральному району Калининграда обратилась 37-летняя горожанка, которая сообщила, что у нее только что нагло украли собаку.

Привязанный у входа в магазин на улице Красной йоркширский терьер в ожидании отправившейся за покупками хозяйки не смог защитить себя от преступника. Точнее, как выяснилось после просмотра записи видеокамеры наблюдения, преступницы. А ранее не судимая 50-летняя жительница одного из соседних домов в свою очередь не смогла устоять перед обаянием собачки ценой в 5,5 тысячи рублей. И увела животное вместе с поводком к себе домой.

Преступление раскрыл участковый уполномоченный полиции. А органы дознания ОМВД завели на похитительницу уголовное дело о краже. Терьера вернули прежней владелице.