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НовостиПроисшествия12 августа 2023 10:21

СКР заинтересовался треснувшей стеной дома под Калининградом

После проведения поблизости земляных работ на здании появились трещины и деформировалась кровля
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Возможно, жильцам этого дома теперь придется съезжать.

Возможно, жильцам этого дома теперь придется съезжать.

Фото: УСКР по Калининградской области

Следственное управление СКР по Калининградской области заинтересовалось сообщениями СМИ о треснувшей после проведения земляных работ стене, деформировавшейся кровле и части оконных проемов 2-этажного жилого дома на улице Вокзальной в Пионерском. И хотя обошлось без жертв, проживающей в злополучном строении многодетной семье с приемными детьми от этого не легче.

- По указанию руководителя Управления Дмитрия Бочарова, по данному факту организовано проведение доследственной проверки, производство которой поручено Светлогорскому межрайонному следственному отделу, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Следствие намерено детально установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие, приняв в результате процессуальное решение.