Заместитель главы минпромторга РФ побывал на янтарном комбинате

Московскому гостю явно приглянулся калининградский янтарь. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Калининградскую область посетил с визитом статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Среди прочих высокому гостю не преминули продемонстрировать работу единственного в мире предприятии по промышленной добыче янтаря. На Янтарный комбинат Евтухов приехал вместе с губернатором Антоном Алихановым.

- Генеральный директор Михаил Зацепин показал обновленную территорию комбината, представил открывшийся в марте этого года Дом янтарной моды, - сообщили в ведомственной пресс-службе. - На ювелирном производстве гости познакомились с изделиями, которые сегодня выпускаются под брендом комбината.

- Предприятие за десять лет проделало огромный путь, став современным высокотехнологичным производством, - отметил в итоге. Статс-секретарь. - За это время численность сотрудников выросла втрое, добыча янтаря увеличилась вдвое, был модернизирован горнодобывающий комплекс, обновлен парк спецтехники, создано современное ювелирное производство, способное переработать в готовую продукцию до 50 тонн янтаря в год.