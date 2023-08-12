Нынешнее лето ознаменовалось чередой свадеб в калининградских колониях

В отличие от тюремных, брачные узы не в тягость. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

То, что и за тюремной решеткой жизнь продолжается во всем ее многообразии, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что только этим летом сразу четверо обитателей калининградских пенитенциарных учреждений.

Осужденный, отбывающий свой срок в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-1, родом из Мурманской области. Познакомился с прекрасной калининградкой, когда посещал наш регион в 2019 году. Сначала долго переписывались, потом решили, что настала пора перевести отношения из эпистолярных в брачные. Девушка даже решилась на переезд в северные края, но (уж даже и не знаем, к счастью или к несчастью) не сложилось. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний:

- Вмешались обстоятельства – торжество пришлось перенести на несколько месяцев после оглашения приговора суда в Калининградской области.

Тем не менее, при поддержке сотрудников следственного изолятора молодоженам удалось-таки реализовать свои планы.

Интересно, что в тот же самый день еще трое представителей спецконтингента знаменитой «девятки» - исправительной колонии №9 Калининграда узаконили свои отношения с возлюбленными.

- Они долгое время поддерживали отношения с помощью писем и телефонных звонков, - рассказали в УФСИН. - При содействии социального работника и воспитательной службы учреждения осужденные и их невесты заключили между собой законные браки.