В Калининграде вспомнили погибших на АПЛ «Курск»

12 августа Россия отмечает скорбную дату – 23 года назад в Баренцевом море затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск».

На субмарине в этот момент проходили службу пятеро выпускников Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова, В память о капитане 3 ранга Андрее Силогавы, капитан-лейтенантах Олеге Насиковском и Борисе Гелетине, старших лейтенантах Александре Гудкове и Сергее Фитерере на территории вуза установлены мемориальные плиты.

- Сегодня на кораблях и в частях Балтфлота были проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав почтил минутой молчания память погибших моряков, - сообщила пресс-служба БФ.

Памятные мероприятия прошли также в БВВМУ, где воздать дань мужеству погибших моряков пришли курсанты, командование училища, а также родственники и друзья погибших подводников.