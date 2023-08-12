«Движение первых» прошлось по Виштынцу

Главная цель прогулки – показать подросткам преимущества и возможности здорового образа жизни. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В рамках второй смены форума «БалтАртек.Юность», проходящего сейчас в Калининградской области, состоялся поход по природному парку «Виштынецкий». В мероприятии участвовали 70 человек, в том числе активисты движения детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие приурочили ко Дню физкультурника.

- Вместе с ребятами – участниками форума в поход отправились заместитель председателя правительства – министр спорта региона Наталья Ищенко, министр молодежной политики Анна Мусевич и заместитель министра по культуре и туризму Сергей Кузнецов, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Маршрут протяженностью 15 километров включал преодоление препятствий, велопрогулку, сплав на байдарках, приготовление еды и песни у костра. Походники в формате эстафеты собирали палатки, учились разводить костры.