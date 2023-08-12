Очевидцы падения истребителя под Калининградом: Над нами летали два самолета

Первые секунды после трагедии. Фото: предоставлено очевидцем

Появились некоторые подробности сегодняшней трагедии в окрестностях поселка Вершинино под Черняховском, где разбился истребитель Су-30 СМ Балтийского флота.

Неподалеку от места происшествия как раз в это время проходил праздник, организованный на базе «Соколиное гнездо» местным охотничьим обществом. Собравшиеся, конечно же, обратили внимание на пару круживших в небе военных самолетов. Не заметить их было просто невозможно: одна из «сушек» то и дело проходила над землей так низко, что у людей даже закладывало уши от производимого боевой машиной шума.

Свидетелями катастрофы стали гости и участники праздника, организованного на базе «Соколиное гнездо». Фото: предоставлено очевидцем

- На втором или третьем заходе он вдруг резко клюнул носом, - рассказывает очевидец происшествия. – Позади меня кто-то сказал: «Все, п..ц, трагедия!» Самолет скрылся за кронами деревьев, мне даже показалось, что он падает прямо на дома поселка. Потом раздался громкий хлопок, взметнулось пламя и поднялся столб густого черного дыма. Я думаю, летчик заложил слишком крутой вираж, из которого просто не смог выйти. Но это уж, конечно, пусть следствие разбирается.

Среди присутствовавших было много бывших военных, которые сразу принялись звонить на аэродром. Некоторые повскакивали в свои машины и рванули к месту трагедии, надеясь, что летчики спаслись и им можно оказать помощь. Однако в поле, где упал истребитель (примерно в километре от Вершинино), среди моря огня виднелись лишь крыло и хвостовая часть «сушки». И ни одного парашютного купола…

Первыми к месту происшествия прибыли пожарные. За ними потянулись военные, в том числе, судя по номерным знакам, и машины военного следственного комитета.