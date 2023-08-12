Калининградский губернатор выразил соболезнования в связи с крушением самолета

К сожалению, экипаж боевой машины погиб.
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Губернатор Калининградской области принес глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших летчиков, а также командованию Балтийским флотом.
«Весь регион сопереживает и разделяет невосполнимую утрату. Светлая память выполнявшим свой долг», – отметил Антон Алиханов.
Тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++ потерпел крушение в восточной части нашего эксклава. По предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность.