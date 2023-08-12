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НовостиПроисшествия12 августа 2023 13:58

Калининградский губернатор выразил соболезнования в связи с крушением самолета

Истребитель Су-30 СМ разбился сегодня в окрестностях поселка Вершинино под Черняховском
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
К сожалению, экипаж боевой машины погиб.

К сожалению, экипаж боевой машины погиб.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Губернатор Калининградской области принес глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших летчиков, а также командованию Балтийским флотом.

«Весь регион сопереживает и разделяет невосполнимую утрату. Светлая память выполнявшим свой долг», – отметил Антон Алиханов.

Тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++ потерпел крушение в восточной части нашего эксклава. По предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность.