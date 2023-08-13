Власти Пионерского рассказали об эвакуации людей из треснутого дома

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

ЧП в Пионерском случилось поздним вечером 11 августа. В 23.15 поступила информация о том, что в двухэтажном доме №12 на улице Вокзальной появились трещины на фасаде. Дом сильно просел, покосились окна.

Как рассказали в администрации Пионерского, из-за угрозы обрушения элементов жилого здания было принято решение об эвакуации людей.

Эвакуированную семью разместили «в месте временного пребывания». Двое взрослых и 18 детей обеспечены горячим питанием и средствами первой необходимости.

Отмечается, что в здании 1953 года постройки располагается детская школа искусств имени С. С. Прокофьева, а в жилой части живет приемная семья.

На месте работают специалисты.

«Комиссия обследует здание на предмет дальнейшей эксплуатации. Рядом со зданием проводились земляные работы. Погибших и пострадавших нет», - рассказали в местной администрации.