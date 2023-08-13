Калининградцам рассказали о погоде в воскресенье

В Калининградской области в воскресенье, 13 августа, ожидается до +25...+27°C, в центральной и восточной части области – до +27...+29°C, на побережье около +22...+24°C.

Об этом сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

Переменная облачность во второй половине дня ожидается в центральных и восточных районах области (Багратионовский, Гвардейский, Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Озерский, Неманский, Краснознаменский районы). Там же не исключены локальные ливни и грозы.

Температура воды в Балтийском море +18...+19°C.