В Калининграде в башне на Яналова откроют музей силы тяжести

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В Калининграде на улице Яналова откроется музей силы тяжести. Его рабочее название – «9,80665» – значение числа силы тяжести.

Как говорится в группе «Музей в башне» в «ВК», в Калининграде прошли съемки фильма об индустриальном наследии, который готовит Благотворительный фонд Владимира Потанина.

В частности, создатель музеев «Altes Haus» и «Дом китобоя», предприниматель Александр Быченко рассказал об этом новом музейном проекте «9,80665» в водонапорной башне на Яналова.

Напомним, АНО «Музей городской жизни» стала победителем конкурса «Индустриальный эксперимент» Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках программы «Музеи без границ». Идея музеефикации здания была одобрена конкурсной комиссией и получила финансирование на разработку концепции будущего музея.