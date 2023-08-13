Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 8:56

В Калининграде в башне на Яналова откроют музей силы тяжести

Сейчас разрабатывается концепция будущего пространства
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: vk.com

В Калининграде на улице Яналова откроется музей силы тяжести. Его рабочее название – «9,80665» – значение числа силы тяжести.

Как говорится в группе «Музей в башне» в «ВК», в Калининграде прошли съемки фильма об индустриальном наследии, который готовит Благотворительный фонд Владимира Потанина.

В частности, создатель музеев «Altes Haus» и «Дом китобоя», предприниматель Александр Быченко рассказал об этом новом музейном проекте «9,80665» в водонапорной башне на Яналова.

Напомним, АНО «Музей городской жизни» стала победителем конкурса «Индустриальный эксперимент» Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках программы «Музеи без границ». Идея музеефикации здания была одобрена конкурсной комиссией и получила финансирование на разработку концепции будущего музея.