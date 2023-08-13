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НовостиОбщество13 августа 2023 11:33

Очевидцы рассказали о коте в Зеленоградске, который не может слезть с крыши военкомата

Животное сидит под открытым небом уже не первый день
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске на крыше военкомата на ул. Октябрьской заметили кота. Как рассказали очевидцы в группе «Подслушано Зеленоградск» в «ВК», кот сидит там больше двух суток.

«Там деревья опиливали. Он по ним забрался, а их опилили и он не может слезть. Он плачет и просит помощи!», - рассказывают очевидцы.

Местные жители говорят, что общалась в МЧС и все еще ждут помощи спасателей, а также просят поучаствовать специалистов из городских служб.

Животное сидит под открытым небом уже не первый день

В Зеленоградске на крыше военкомата на ул. Октябрьской заметили кота. Как рассказали очевидцы в группе «Подслушано Зеленоградск» в «ВК», кот сидит там больше двух суток.

«Там деревья опиливали. Он по ним забрался, а их опилили и он не может слезть. Он плачет и просит помощи!», - рассказывают очевидцы.

Местные жители говорят, что общалась в МЧС и все еще ждут помощи спасателей, а также просят поучаствовать специалистов из городских служб.