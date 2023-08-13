Известный автор Александр Цыпкин поставит в Калининградском драмтеатре спектакль

В областном драматическом театре новый, 77-й по счету сезон, стартует 23 сентября. Как сообщает пресс-служба областного правительства, современную комедию представит на суд зрителей популярный российский автор Александр Цыпкин. Его спектакль калининградцы увидят до нового года.

Александр Цыпкин — российский писатель, драматург, сценарист, публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям, создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения».

Во второй половине сезона планируются спектакли по произведениям Александра Пушкина и Федора Достоевского.

Ну а в сентябре зрители увидят премьеры «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова и «Гуд бай, Берлин» по книге Вольфганга Херрндорфа.

Уже 30 сентября театралов пригласят на первую премьеру нового сезона по пьесе Антона Чехова «Чайка» в постановке Евгения Маленчева.

Народный артист России Михаил Салес готовит комедию «Требуется лжец» по пьесе греческого драматурга Димитраса Псафаса. Свежую постановку публика увидит в ноябре.

Руководство театра решило показывать пять больших спектаклей в неделю.

Интересно, что спектакли малой сцены по возможности перенесут на среднюю, а малый зал будет использоваться для читок, творческих встреч со зрителями и как репетиционный.