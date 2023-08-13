В Ботаническом саду БФУ им. И. Канта зацвела магнолия

. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

У лилиецветных магнолий в Ботаническим саду имени И. Канта – повторное цветение. Также расцвела магнолия Зибольда. Об этом «Комсомолке» рассказала заведующая лабораторией ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.

«Да, это можно считать особенностью этой формы магнолий, но всегда удивительно, когда поздним летом магнолия возвращается в раннюю весну», - прокомментировала Светлана Яковлева.

Она отметила, что на цветочной поляне цветут рудбекии, клеомы, расцвели георгины, подсолнухи и все еще цветут флоксы.