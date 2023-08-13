Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 13:16

В Ботаническом саду БФУ им. И. Канта зацвела магнолия

Также в цвету георгины и подсолнухи
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

У лилиецветных магнолий в Ботаническим саду имени И. Канта – повторное цветение. Также расцвела магнолия Зибольда. Об этом «Комсомолке» рассказала заведующая лабораторией ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.

«Да, это можно считать особенностью этой формы магнолий, но всегда удивительно, когда поздним летом магнолия возвращается в раннюю весну», - прокомментировала Светлана Яковлева.

Она отметила, что на цветочной поляне цветут рудбекии, клеомы, расцвели георгины, подсолнухи и все еще цветут флоксы.