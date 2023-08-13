Задержана женщина, которая сбила велосипедиста в Багратионовском районе и скрылась с места ДТП

ДТП случилось на трассе Калининград-Долгоруково в Багратионовском районе. Там ехал автомобиль «Ауди» под управлением 55-летней женщины-водителя.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, водитель при разъезде со встречным автомобилем сбила 48-летнего велосипедиста, двигающегося в попутном направлении по краю проезжей части. Отмечается, что водитель автомобиля скрылась с места ДТП, а велосипедист остался на дороге с травмами.

Однако, в течение суток сотрудниками Госавтоинспекции был установлен автомобиль и водитель.