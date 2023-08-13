Падающий дом в Пионерском начали огораживать забором, здание просело еще больше

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Пионерском дом №12 на улице Вокзальной, который в пятницу поздним вечером начал проседать и дал трещины, огораживают забором. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы в воскресенье, 13 августа.

Отмечается, что забор ставят так, что перекрыт оказался тротуар. Поэтому пешеходы обходят по газону или вовсе идут по проезжей части.

По словам местных жителей, здание просело еще больше и может скоро рухнуть.

. Фото: Александр КАТЕРУША

Напомним, ЧП в Пионерском случилось поздним вечером 11 августа. В 23.15 поступила информация о том, что на двухэтажном здании появились огромные трещины по всему фасаду, здание начало рушиться. Сильно перекосило оконные проемы вместе с рамами.

Как рассказали в администрации Пионерского, из-за угрозы обрушения элементов жилого здания было принято решение об эвакуации людей.

Отмечается, что в здании 1953 года постройки располагается детская школа искусств имени С. С. Прокофьева, а в жилой части живет приемная семья.