Падающий дом в Пионерском начали огораживать забором, здание просело еще больше

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Пионерском дом №12 на улице Вокзальной, который в пятницу поздним вечером начал проседать и дал трещины, огораживают забором. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы в воскресенье, 13 августа.
Отмечается, что забор ставят так, что перекрыт оказался тротуар. Поэтому пешеходы обходят по газону или вовсе идут по проезжей части.
По словам местных жителей, здание просело еще больше и может скоро рухнуть.
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Фото: Александр КАТЕРУША
Напомним, ЧП в Пионерском случилось поздним вечером 11 августа. В 23.15 поступила информация о том, что на двухэтажном здании появились огромные трещины по всему фасаду, здание начало рушиться. Сильно перекосило оконные проемы вместе с рамами.
Как рассказали в администрации Пионерского, из-за угрозы обрушения элементов жилого здания было принято решение об эвакуации людей.
Отмечается, что в здании 1953 года постройки располагается детская школа искусств имени С. С. Прокофьева, а в жилой части живет приемная семья.