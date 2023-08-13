В ближайшую неделю в Калининградской области будет аномально жарко

На большей части европейского континента, в том числе в Калининградской области будет аномально жарко.

В условиях выноса теплых воздушных масс и дневного прогрева, средняя температура воздуха окажется на 3-5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Любителям жары – приготовиться! В течение большей части следующей недели метеорологическими моделями устойчиво прогнозируется синоптическая обстановка с преобладаением выноса тропической воздушной массы на периферии Азорского антициклона, который расположится с центром над юго-востоком Европы», - говорится в сообщении.

Начиная с понедельника дневные температуры воздуха по области будут подниматься до +27...+30°, в отдельные дни до +30...+32°С и выше.

В течение недели будут вероятны локальные грозы, а повышение среднесуточной температуры будет способствовать постепенному прогреву акватории Балтийского моря у побережья.