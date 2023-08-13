В Калининградской области в рамках акции более 260 человек проверили сердце

. Фото: Правительство Калининградской области

В течение двух дней на минувшей неделе в Калининграде и Славске прошли профилактические акции – врачи обращали внимание на состояние сердечно-сосудистой системы пациентов. Всего в акции поучаствовало более 260 человек.

Первое мероприятие состоялось в Южном парке, собрав 141 человека, в большинстве своем пожилых граждан. Пенсионеры проверяли давление, консультировались со специалистами.

Как сообщает минздрав региона, еще одно мероприятие, на котором в центре внимания были здоровье сердца и болезни системы кровообращения, состоялось в Славске. Там в ходе акции было осмотрено 124 человека, 78 из которых прошли электрокардиографию. Для населения работали врач-терапевт, врач по медицинской профилактике, фельдшер, три медицинских сестры.