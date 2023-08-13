На территории гостиницы на Куршской косе утонул 3-летний ребенок

. Фото: пресс-служба Следственного Управления по Калининградской области.

Трагедия случилась вечером в воскресенье, 13 августа в поселке Рыбачий на Куршской косе. Там на территории гостиничного комплекса утонул 3-хлетний ребенок. Как рассказали в пресс-службе регионального СК, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, малыш с мамой находился на территории гостиничного комплекса. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, ребенок упал в декоративный водоем, не предназначенный для купания. Ребенка из воды достали посетили гостиницы, они пытались откачать малыша, но безуспешно.

На месте происшествия работают следователи регионального управления Следственного комитета.