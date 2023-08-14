Только половина калининградцев понимает и уважает ценности компаний, в которых работают

Ценности компании понятны и близки лишь каждому второму работнику в Калининграде – деловые и нравственные принципы, на которых строится бизнес их работодателя, понимают и принимают 52% калининградцев. Таковы результаты свежего опроса сервиса SuperJob.

15% опрошенных корпоративные ценности работодателя понятны, но разделять эти принципы они не согласны.

Каждый девятый признался, что корпоративные ценности вообще не понимает и мнения директора не разделяет.

13% вовсе не знают, какой системы ценностей придерживаются их работодатели.

Интересно, что среди сотрудников компаний со штатной численностью более 1000 человек больше как тех, кто принимает корпоративные ценности (54%), так и тех, кто критикует их (18%).