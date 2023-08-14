В Пионерском стадион за 240 млн рублей построят не раньше 2024 года

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском продолжается строительство городского стадиона на улице Рензаева.

Как сообщает администрация Пионерского округа, сейчас формируется ядро чаши стадиона, прокладываются коммуникации, поднимается контур трибуны.

«Общая стоимость проекта порядка 240 млн рублей. Новый стадион должен быть завершен в 2024 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стадион строят в рамках национального проекта «Демография». Накануне строительную площадку проинспектировали чиновники от муниципалитета и регионального минспорта.