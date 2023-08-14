Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 14 августа

В Калининграде в понедельник, 14 августа, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Краснокаменная 63-69, 65б, 74-82, 88

ул. Счастливая 1, 2-14, 2а, 4а, 8а

ул. Дивная 1, 2-16, 2а, 3-13

ул. Староорудийная 1, 2-20, 2б, 5-11, 14а, 26

ул. Пехотная 15, 21-25, 26-34, 29-35, 35а, 39-47, 44-52, 44а, 50а, 51-57, 53б, 55а

ул. Орловская 21-25, 26-34, 29, 35, 37, 42-48, 43, 47, 51, 52-56, 53, 54а, 56а, б

ул. Весенняя 3-25, 21а, 6, 8

ул. Нижние поля 20, 22

ул. Орудийная 61, 65.

ул. А. Невского 1б

пл. Марш. Василевского 1, 3

ул. Корабельная 1, 3

ул. Курортная 1в.

ул. Алданская, 4, 4б, 8 (д/сад № 128), 10 (городская поликлиника № 6), 11-15, 12, 17а, 28

ул. Аральская 11, 13, 18.

До 16.00:

ул. Марш. Борзова 58а, 92а и ул. Осенняя 21.

Также по данным горадминистрации, холодное водоснабжение, в связи с ремонтом, будет отключено до 15.00 на: ул. Озерная 3, 5.

До 16.00:

ул. Можайская 1-43а

ул. Бабушкина

пер. Можайский

ул. Качалова

пер. Качалова

пр-кт Мира 61, 61а, 63а, 65-79, 90, 96-108

ул. Каменная 1а, 3-7, 4-10

ул. Коммунальная 3-9, 5а, 4-12, 16, 18

ул. С. Разина 32

ул. Офицерская 3-13, 13а, 4-16

ул. Чапаева 2

ул. Е. Ковальчук 3-9

пр-кт Победы 2-6

ул. Минина и Пожарского 9-17, 9а, 13а, 8-16.

С 11.00 до 12.00 без холодной воды: ул. Фрунзе 6в.

Горячее водоснабжение до 18.00 отключено на: ул. Урицкого 18-22, ул. Аральская 10-18, 11, 13

пер. Аральский 1, 1а, 2, 2а-г, 3, ул. Лужская 3а.