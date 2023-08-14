В семейном парке поселка Аистово обнаружили опасные аттракционы

В поселке Аистово Гурьевского округа в семейном парке развлечений обнаружили небезопасные аттракционы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональную Службу гостехнадзора.

Сообщается, что компания «Аистово» нарушила правила установки аттракционов и «фактически использует их не по назначению». Ни один из аттракционов в семейном парке «Аистово», по данным службы, не прошел государственную регистрацию».

«Здесь работают надувные немеханизированные батуты, эксплуатация которых допускается только в домашних условиях или в спортзалах, под присмотром тренеров. На площадке в «Аистово» нарушены требования по техническому содержанию аттракционов, требования безопасности и правила регистрации аттракционов», – рассказал заместитель руководителя службы Владимир Войцехович.

Интересно, что в парке предлагается родителям подписать «заявление об отказе от претензий», возлагающее на подписавшего вину за возможный вред здоровью их детей.

Отмечается, что показателем технической исправности аттракциона является регистрационный знак – похожая на автомобильный номер металлическая табличка с данными о регистрации. Он должен размещаться на видном для посетителей месте, например на входе на аттракцион или на оборудовании.