Житель Балтийска лишился 127 тысяч рублей после распития спиртного со знакомыми

Неприятностью закончилась пьянка для 42-летнего жителя Балтийска. Он выпивал со знакомыми, а потом не обнаружил на своем банковском счету 127 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, к преступлению оказался причастен ранее судимый 30-летний житель Балтийска, который в тот вечер находился в веселой компании.

«Воспользовавшись моментом, когда мужчина отвлекся и оставил свой смартфон без присмотра, злоумышленник, используя установленное на нем мобильное приложение банка, перевел на свой счет более 127 тысяч рублей», - рассказали в полиции. Деньги злоумышленник потратил.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.