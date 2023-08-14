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НовостиПроисшествия14 августа 2023 11:03

В Гусевском районе столкнулись КамАЗ и «Ауди», пострадали 5 человек

В числе пострадавших есть 5-летний ребенок
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Гусевском районе 14 августа на 137-м км автодороги Калининград - Неман произошло ДТП с участием автомобилей КамАЗ и «Ауди».

По предварительным данным, в районе мусорного полигона автомобиль «Ауди» двигался по главной дороге, со второстепенной дороги выезжал КамАЗ, который не пропустил легковушку.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, в результате ДТП пострадали 5 человек, находившиеся в автомобиле «Ауди»: отец, мать и трое их детей в возрасте 19, 18 и 5 лет. Отмечается, что дети ехали на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности. А 5-летняя девочка находилась в машине без детского кресла.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.