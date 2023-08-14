В Советске начали расчищать уникальную роспись «Павлин»

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Советске специалисты регионального Фонда капремонта приступили к основным работам по расчистке росписи «Павлин», которая расположена в арке жилого дома по улице Ломоносова.

Сообщается, что специальным моющим средством были удалены грязь и легкие загрязнения, которые не поддались сухой очистке. Уже потом перешли к взаимодействию с лаковыми пленками, которые потускнев, затемнили живопись.

Также были удалены элементы крепежа на люнете.

«На этой неделе планируется снятие лаковой пленки по всей поверхности росписи. Также в планах – пропитка и инъектирование укрепляющего состава в местах утраты грунта и штукатурного слоя», - говорится в сообщении.

Кроме того, утраты планируют заделать аутентичной штукатуркой. Где ее возьмут – не сообщается.