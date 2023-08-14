Отдыхающих в Пионерском предупредили об обработке парков от клещей

В Пионерском стартовал очередной этап обработки от клещей общественных территорий и мест отдыха.

Как сообщает местная администрация, в течение трех дней в городе будут производить опрыскивание.

В зону обработки попали самые популярные места отдыха: парк «Сосновый бор», Центральный парк, парк Карася, зеленая зона около спорткомплекса, участок напротив бани, сквер, посвященный авиаторам, спортивные площадки на Калининградском шоссе и ул. Шаманова, зеленая зона на Калининградском шоссе, на ул. Октябрьской, Вокзальной, Флотской, территория кладбища, детские площадки на ул. Гептнера, Рабочей, Яблочной, а также дорожки и тропинки от ул. Флотской до пер. Пограничного.

Отдыхающих и жителей города просят внимательно отнестись к этой информации, беречь детей и питомцев.