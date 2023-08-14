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НовостиЗвезды14 августа 2023 12:24

На территории Верхнего озера бесплатно покажут короткометражки калининградских авторов

Открытый показ состоится 27 августа
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На территории Верхнего озера, возле скейт-парка, состоятся показы короткометражных фильмов калининградских авторов – мероприятие, на которое приглашают всех желающих, состоится 27 августа.

Как рассказали организаторы, «Фестивальная дирекция», зрители познакомятся с картинами, созданными в Калининградской области местными кинематографистами, и выберут лучший фильм.

Всего обещают показать 10 фильмов.

Для зрителей: показы фильмов будут осуществляться по предварительной бесплатной регистрации, которая откроется 20 августа.

Для кинематографистов: конкурс проводится среди жителей Калининградской области 14-35 лет. Подача заявок осуществляется в период с 11 по 20 августа.

Подробнее – здесь.