В Калининграде задержали мужчину, который поджег машину своего должника

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали мужчину, который поджег машину из-за долга.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 25-летний местный житель поджег Renault Safrane в ночь на 7 августа. По данным полиции, парень одолжил своему знакомому более 100 тыс. рублей, но тот их не возвращал. Тогда злоумышленник и решил поджечь автомобиль, принадлежащий девушке должника.

На ул. Маршала Борзова он разбил стекло авто, похитил из салона магнитолу и документы, затем поджег переднее сиденье и скрылся.

В результате пожара автомобиль полностью выгорел.

Интересно, что при силовой поддержке бойцов СОБР мужчина был задержан в тот момент, когда собирался поджечь еще один автомобиль, решив таким образом запутать сыщиков.

«Злоумышленник пытался разбить стекло автомобиля Volkswagen Golf, а в кармане у него полицейские обнаружили бутылку с растворителем и зажигалку», - рассказали в УМВД.

Заведены уголовные дела.