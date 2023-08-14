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НовостиПроисшествия14 августа 2023 13:27

Калининградец, из ревности избивший знакомого металлическим уголком, получил 2 года колонии

Избивший приятеля ревнивец из Гурьевского района получил 2 года колонии
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградец, из ревности избивший знакомого металлическим уголком, получил 2 года колонии. Инцидент случился 17 марта на даче в пос. Авангардное Гурьевского района. Там поссорились двое пьяных знакомых – один приревновал свою возлюбленную к другому.

Как сообщает пресс-служба областного суда, началась драка, в ходе которой один агрессор нанес второму «множественные удары металлическим уголком в область туловища и головы».

Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.