Калининградец, из ревности избивший знакомого металлическим уголком, получил 2 года колонии. Инцидент случился 17 марта на даче в пос. Авангардное Гурьевского района. Там поссорились двое пьяных знакомых – один приревновал свою возлюбленную к другому.

Как сообщает пресс-служба областного суда, началась драка, в ходе которой один агрессор нанес второму «множественные удары металлическим уголком в область туловища и головы».

Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.