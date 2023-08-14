Калининград попал в топ-10 популярных авианаправлений этой осенью

Туристы из регионов России начали бронировать билеты на осень. В топ-10 самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон попал Калининград.
Об этом сообщает сервис «Туту».
В топ-10 российских городов, куда россияне отправятся в период с сентября по ноябрь, вошли:
1. Сочи.
2. Москва.
3. Санкт-Петербург.
4. Минеральные Воды.
5. Калининград.
6. Махачкала.
7. Екатеринбург.
8. Новосибирск.
9. Красноярск.
10. Владивосток.
В прошлом году рейтинг возглавила Москва, на втором месте был Санкт-Петербург, на третьем – Сочи. Далее по популярности шли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Махачкала, Уфа.