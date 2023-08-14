Калининград попал в топ-10 популярных авианаправлений этой осенью

Туристы из регионов России начали бронировать билеты на осень. В топ-10 самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон попал Калининград.

Об этом сообщает сервис «Туту».

В топ-10 российских городов, куда россияне отправятся в период с сентября по ноябрь, вошли:

1. Сочи.

2. Москва.

3. Санкт-Петербург.

4. Минеральные Воды.

5. Калининград.

6. Махачкала.

7. Екатеринбург.

8. Новосибирск.

9. Красноярск.

10. Владивосток.

В прошлом году рейтинг возглавила Москва, на втором месте был Санкт-Петербург, на третьем – Сочи. Далее по популярности шли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Махачкала, Уфа.