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НовостиОбщество14 августа 2023 13:53

Школьница из Гусева подарила актеру Александру Олешко портрет

Рисунок она вручила в Москве, где проходил Детский культурный форум
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Школьница из Гусева Оля Зарубина подарила портрет Александру Олешко. Рисунок актеру она вручила на сцене, во время Детского культурного форума, который проходит в Москве.

Как рассказали в пресс-службе регионального образовательно-методического центра, так юная художница из Гусева, участник культурного форума по направлению «Изо», исполнила свою мечту. «Портрет я рисовала здесь, в свободное от мастер-классов и мероприятий программы время», - призналась Оля.

Сам Александр Олешко подарку обрадовался и рассказал детям, что буквально неделю назад был в Калининградской области.