Школьница из Гусева подарила актеру Александру Олешко портрет

Школьница из Гусева Оля Зарубина подарила портрет Александру Олешко. Рисунок актеру она вручила на сцене, во время Детского культурного форума, который проходит в Москве.

Как рассказали в пресс-службе регионального образовательно-методического центра, так юная художница из Гусева, участник культурного форума по направлению «Изо», исполнила свою мечту. «Портрет я рисовала здесь, в свободное от мастер-классов и мероприятий программы время», - призналась Оля.

Сам Александр Олешко подарку обрадовался и рассказал детям, что буквально неделю назад был в Калининградской области.