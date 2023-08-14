За полгода доход от туристов в Калининградской области составил миллиард рублей

Калининградская область за полгода заработала на туристах миллиард рублей. Об этом в эфире ЦУР в «ВК» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- В этом году туристический сезон жаркий во всех смыслах. В начале сезона мы прогнозировали рост на уровне примерно 10 процентов, а сейчас видим рост более впечатляющий. У нас есть точные цифры по полугодию. Рост составил за этот период уже 15 процентов. А июль и август в эту статистику еще не попали, - сказал министр. – Доходы выросли. Общая выручка за полугодие 2023 года составила почти миллиард рублей. По итогам года будет, конечно, гораздо больше.

Отмечается, что рост ощущают и отели, и рестораны, выросли показатели аэропорта и железной дороги.

По прогнозам Андрея Ермака, в 2023 году в Калининградской области ожидается около 2 млн 100 тысяч туристов.