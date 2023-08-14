Курортный сбор в Калининградской области планируют ввести в 2024 году

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В Калининградской области введут курортный сбор. Об этом в эфире ЦУР в «ВК» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Это вопрос министр назвал «суперактуальным» и признался, что уже обсуждал его с губернатором.

- Президент поручил сейчас разработать нормативную базу, по которой регионам будет передано право вводить или не вводить курортный сбор. Ждем решений со стороны федерального центра. Как только у нас появится такая возможность – да, мы планируем ввести курортный сбор. Планировали его вводить ранее, готовы все документы, чтобы ввести законопроект в наше Заксобрание, - прокомментировал министр.

Андрей Ермак отметил, что базовыми цифрами считаются 100 рублей в день начиная со второго дня. Льготы действовать будут, также курортный сбор платить не будут жители Калининградской области.

- Даже с учетом большого количества льготных категорий, Калининградской области получится еще больше заработать на туристах, - сказал Андрей Ермак.

Точного срока введения курортного сбора не называют, но власти рассчитывают запустить его с 2024 года.