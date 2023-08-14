Врачи рассказали о состоянии малышки, пострадавшей в страшном ДТП с КамАЗом в Гусевском районе

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Состояние 4-летней девочки врачи оценивают как тяжелое. Как стало известно «Комсомолке», ребенка медики спасают в детской областной больнице, куда девочку экстренно привезли после страшного ДТП с КамАЗом в Гусевском районе.

Напомним, авария случилась 14 августа на 137-м км автодороги Калининград – Неман. В районе мусорного полигона автомобиль «Ауди» двигался по главной дороге, со второстепенной дороги выезжал КамАЗ, который не пропустил легковушку.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, в результате ДТП пострадали 5 человек, находившиеся в автомобиле «Ауди»: отец, мать и трое их детей в возрасте 19, 17 и 4 лет.

Отмечается, что дети ехали на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности. А 4-летняя девочка находилась в машине без детского кресла.