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НовостиОбщество14 августа 2023 16:22

В Калининградской области учреждения соцобслуживания получили девять автомобилей

Ключи от новых машин 14 августа вручил губернатор Антон Алиханов
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Автопарк учреждений соцобслуживания Калининградской области пополнили 9 автомобилей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, машины отечественного производства переданы учреждениям минсоцполитики, расположенным в Советском, Гусевском, Черняховском, Славском, Полесском, Багратионовском, Ладушкинском округах.

Автомобили помогут людям с инвалидностью и пожилым гражданам. Из средств областного бюджета на их приобретение было выделено 18,3 миллиона рублей.

Два микроавтобуса «ГАЗель Next» для перевозки жителей с ограниченными возможностями здоровья, получили реабилитационные центры для инвалидов «Новые горизонты» и «Жемчужина».

Семь легковых автомобилей Lada Granta приобретены для домов социального ухода «Солнечный ветер», «Веста», «Серебряный родник», «Яблоневый сад», социальных пансионатов «Советский», «Долгоруково», социального центра «Два поколения».