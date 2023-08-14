Водитель автомобиля «Ауди», который столкнулся с КамАЗом в Гусевском районе, погиб

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Водитель «Ауди», пострадавший в результате ДТП с КамАЗом в Гусевском районе, скончался от полученных травм. Его супруга, сидевшая на пассажирском сиденье, и трое детей в возрасте 17, 19 и 4 лет, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Состояние 4-летней девочки врачи оценивают как тяжелое.

Установлено, что малышка находилась в машине без детского удерживающего устройства. В настоящее время она находится в реанимации в ДОБ.

Заведено уголовное дело. По уголовному делу назначена автотехническая экспертиза.