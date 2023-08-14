. Фото: Правительство Калининградской области

В Советске расчистили берега реки Тыльжи – мусор убирали в минувшие выходные сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии при участии волонтеров и общественников.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе субботника «Вода России» на берегах реки активисты собрали 15 кубометров мусора, из которых 8 отправили на переработку.

«От отходов очистили труднодоступные зоны и любимые места отдыха горожан. Большая часть «улова» – пластиковые бутылки, жестяные банки, упаковки от чипсов и фантики», - говорится в сообщении.

Ранее в Черняховском округе впервые очистили берега и дно реки Анграпы силами сотрудников МЧС.

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области является организатором Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» в регионе. Мероприятие организуется ежегодно с 2016 года.