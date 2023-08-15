Заработал первый аудиогид по маршруту «Калининград – Железнодорожный»

. Фото: Александр МЕЛЕХОВ

В Калининградской области запущен первый аудиогид по железнодорожному туристическому маршруту «Калининград – поселок Железнодорожный». Как сообщает пресс-служба областного правительства, накануне прошла презентация проекта.

Гости и жители региона могут бесплатно прослушать истории цифрового экскурсовода о 30 достопримечательностях по маршруту рельсобуса из Калининграда в поселок Железнодорожный (бывший Гердауэн).

«В виртуальную экскурсию вошли самые яркие эпизоды из истории региона и факты об уникальных памятниках области. Маршрут цифрового аудиогида проходит через города области: Черняховск и Гвардейск, а также небольшие поселки с богатым историческим наследием. За время поездки на рельсобусе туристы увидят множество интересных мест, узнают, где расположен колодец Наполеона, для чего нужны железнодорожные водонапорные башни, увидят средневековые готические храмы и замки и многое другое», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Сообщается, что голосом аудиогида стал профессиональный калининградский диктор Илья Дементьев, озвучивший более 300 аудиокниг.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора связи. Туристический рельсобус курсирует из Калининграда в поселок Железнодорожный в теплое время года по выходным и праздничным дням. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Перед началом экскурсии достаточно загрузить приложение, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Калининград-Железнодорожный» и следовать по маршруту.