«У-дачное» приобретение: спрос на видеонаблюдение от «Ростелекома» в Калининградской области летом увеличился в несколько раз

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Спрос на услугу видеонаблюдения от компании «Ростелеком» в Калининградской области резко увеличился с наступлением отпускного сезона: за два летних месяца жители региона приобрели столько же камер, сколько с января по май 2023 года. В июле видеонаблюдение от «Ростелекома» подключили в два раза больше пользователей, чем в июне.

С начала 2023 года калининградцы купили более 330 комплектов видеонаблюдения. Всего же этой услугой от «Ростелекома» в регионе пользуются 2,5 тысячи человек. Общее число абонентов облачного сервиса компании сегодня уже превысило 500 тысяч. Чаще всего камеры устанавливают, чтобы следить за квартирой или загородным домом во время отъезда, для контроля за детьми и пожилыми родственниками, для просмотра видео из подъезда или садового участка. Цифровой сервис видеонаблюдения входит в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана командой внутренних ИТ-разработчиков «Ростелекома», а вся цифровая инфраструктура для оказания услуг расположена на территории страны, управляется только самой компанией и защищена от санкционных рисков.

Елена Филатова, жительница Калининграда:

«Знаю, что кто-то устанавливает камеры, чтобы наблюдать за домашними животными в свое отсутствие или, например, чтобы контролировать ремонт в доме, для нашей семьи это прежде всего вопрос безопасности. На даче не один год замечали, что на участке кто-то хозяйничает, пока мы находимся в городе. Благодаря видеонаблюдению от “Ростелекома” мы рассчитываем вычислить непрошеных гостей — камера фиксирует движение и передает сигнал на смартфон».

Наталья Маер, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом:

«Камеры работают круглосуточно, не требуют никаких дополнительных действий и довольно экономичны в плане потребляемого электричества. Важно, что есть возможность подключить их к облачному хранилищу и просматривать видео как в режиме онлайн, так и в записи, через мобильное приложение или личный кабинет на сайте. Кроме того, пользователи могут выбрать необходимое количество дней хранения записей в облаке».

Камера подключается к интернету через Wi-Fi, при этом работает на сетях любого провайдера. Съемка идет круглосуточно, но оборудование можно настроить таким образом, чтобы запись включалась только при движении. Тогда на телефон или в почту придет уведомление о появлении посторонних. Видео автоматически сохранится на сервере. Устройство снимает в разрешении HD с широким углом обзора, инфракрасная подсветка позволяет передавать качественную картинку и в темное время суток. При возникновении проблем с доступом к интернету видео будет записано на SD-карту.

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