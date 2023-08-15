Улицу Октябрьскую в Калининграде поставят на капремонт

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда начинают поиск подрядчика, который проведет капитальный ремонт улицы Октябрьской. Информация уже опубликована на сайте госзакупок.

Судя по документации, работы затронут не всю улицу, а только ее часть. За 27 миллионов рублей предстоит выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия, переложить брусчатку, вручную посеять партерные, мавританские и обыкновенные газоны, смонтировать тактильную плитку, заменить покрытие тротуаров и дорожек.

На ремонт отводится 120 дней.