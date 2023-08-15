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НовостиОбщество15 августа 2023 9:56

Улицу Октябрьскую в Калининграде поставят на капремонт

Работы оценили в 27 миллионов рублей
Николай Литвинов
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Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда начинают поиск подрядчика, который проведет капитальный ремонт улицы Октябрьской. Информация уже опубликована на сайте госзакупок.

Судя по документации, работы затронут не всю улицу, а только ее часть. За 27 миллионов рублей предстоит выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия, переложить брусчатку, вручную посеять партерные, мавританские и обыкновенные газоны, смонтировать тактильную плитку, заменить покрытие тротуаров и дорожек.

На ремонт отводится 120 дней.