В Приморском карьере янтарного комбината нашли зуб акулы возрастом 37 млн лет

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

В Калининградской области в Приморском карьере, разработку которого ведет Калининградский янтарный комбинат, найден зуб акулы возрастом 37 миллионов лет. Подлинность редкой палеонтологической находки подтвердили эксперты.

Как сообщает пресс-служба комбината, зуб станет основой экспозиции в музее предприятия.

Коллекция из 12 предметов, в том числе позвонок акулы и раковины моллюсков, собрана комбинатом за последние 20 лет из находок, обнаруженных в процессе добычи балтийского янтаря.

«Находка горняков в Приморском карьере представляет собой зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет. У этого представителя морской фауны от 3 до 20 рядов зубов, общая численность которых доходит до тысячи. Именно поэтому зубы акулы на нашем побережье встречались и ранее. Особенность найденной окаменелости в том, что в ней присутствует корень, что очень ценно для исследований», – рассказал Эдуард Мычко, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и главный научный сотрудник Музея Мирового океана.

По словам ученого, сама акула была в длину около одного метра. Обитала она в эпоху эоцена, во время которого формировались хвойные леса, подарившие миру балтийский янтарь.

Палеонтологическая коллекция займет свое место в музейном пространстве Калининградского янтарного комбината «Янтарная палата» в сентябре.