Антон Алиханов выразил соболезнования жителям Махачкалы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову, жителям Махачкалы, родным и близким погибших. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Вечером 14 августа на окраине города загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправочную станцию, в результате произошел взрыв. Погибли находившиеся рядом люди, среди жертв есть дети.

«Глубоко скорбим вместе с вами. Жители нашего региона передают слова искренней поддержки родным и близким погибших, – сказал Антон Алиханов. – От себя лично и от всех калининградцев желаю скорейшего выздоровления раненым».

Напомним, по факту взрыва возбуждено уголовное дело. Вторник, 15 августа, в Дагестане стал днем траура.