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НовостиОбщество15 августа 2023 11:12

Антон Алиханов выразил соболезнования жителям Махачкалы

Вечером 14 августа на окраине города загорелся автосервис, погибли люди
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову, жителям Махачкалы, родным и близким погибших. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Вечером 14 августа на окраине города загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправочную станцию, в результате произошел взрыв. Погибли находившиеся рядом люди, среди жертв есть дети.

«Глубоко скорбим вместе с вами. Жители нашего региона передают слова искренней поддержки родным и близким погибших, – сказал Антон Алиханов. – От себя лично и от всех калининградцев желаю скорейшего выздоровления раненым».

Напомним, по факту взрыва возбуждено уголовное дело. Вторник, 15 августа, в Дагестане стал днем траура.