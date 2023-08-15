В Полесске полицейские задержали подозреваемых в похищении человека

Задержаны двое жителей Полесска, подозреваемые в похищении человека.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, двое мужчин 32 и 36 лет, применив силу, посадили 18-летнего калининградца в машину, отвезли его в Полесск и оставили в закрытом гараже.

Парень сумел выбраться из гаража и добрался до Калининграда.

«Полицейские выяснили, что ранее молодой человек, учившийся в Полесске, похитил с карты одного из подозреваемых 56 тысяч рублей и таким образом мужчины требовали возврата денег», – рассказали в УМВД.

Подозреваемые в похищении уже переданы следственным органам.

А в отношении 18-летнего калининградца завели уголовное дело по статье о краже.